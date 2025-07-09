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Вышел трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» — премьера 19 декабря

Вышел трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» — премьера 19 декабря
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Компания Paramount Pictures представила первый трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Премьера новых приключений известного морского героя состоится 19 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Nickelodeon.

По сюжету Губка Боб и Патрик отправляются вместе с Летучим Голландцем в подземное царство. Там их ждут тяжелые испытания, для прохождения которых понадобится вся храбрость, в которой сомневается босс главного героя мистер Крабс.

«Губка Боб: В поисках квадратных штанов» станет четвёртым полнометражным мультфильмом во франшизе. Режиссёром картины выступил Дерек Драймон — один из авторов мультсериала про Губку Боба и другого популярного анимационного шоу «Время приключений».

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