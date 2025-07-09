«Лучший фильм по комиксам»: зрители в восторге от «Супермена» Джеймса Ганна

11 июля состоится мировая премьера фильма «Супермен» Джеймса Ганна. Многие зрители уже посмотрели картину и остались в восторге: на Rotten Tomatoes лента получила 96% «свежести» на основе более 500 отзывов от зрителей.

Некоторые уверены, что новый «Супермен» — один из лучших кинокомиксов за последнее время. По словам зрителей, Джеймс Ганн перенёс на экран все особенности, за которые любят известного супергероя. Многие отмечают хорошую постановку экшена, эмоциональный сюжет и отличную игру актёров. Из минусов зрители выделяют слишком детские шутки, которые портят тон фильма.

Фото: Rotten Tomatoes

Что говорят зрители о «Супермене» Джеймса Ганна:

«Супермен» полон очарования и раскрывает, почему этот супергерой остаётся интересным спустя столько лет. Блокбастер, который подарит радость каждому.

Я плакала, когда фильм закончился. Фильм вселил в меня много надежды, которой так не хватает в наше время. Лучшего и желать нельзя.

Лучший фильм о Супермене за последние десятилетия и один из лучших кинокомиксов за последнее время. Уверенное начало новой киновселенной DC. Дэвид Коренсвет идеально воплощает Супермена, а Джеймс Ганн точно передаёт суть персонажа.

Постановка экшена превзошла мои ожидания. Крупные планы персонажей стали приятным штрихом.

Фильм поднимает взрослые темы, но шутки сильно портят их. Юмор слишком детский, в стиле Джеймса Ганна. Он совершенно здесь неуместен.

«Супермен» рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).