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Уэнсдей 2 сезон: смотреть трейлер онлайн

Вышел трейлер второго сезона «Уэнсдей» — премьера 6 августа
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Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Уэнсдей». Премьера первых четырёх серий состоится 6 августа, а оставшихся четырёх — 3 сентября.

Видео доступно в группе «Чемп.PLAY» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет второго сезона «Уэнсдей» продолжит историю Уэнсдей Аддамс, одной из детей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии «Невермор». Авторы сообщали, что в продолжении будет больше хоррор-элементов, а одной из главных тем второго сезона станут взаимоотношения Уэнсдей с её мамой Мортишей.

К главной роли в шоу вернулись Дженна Ортега и Эмма Майерс, а гостевые роли также сыграли Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»). Режиссёром проекта вновь выступил Тим Бёртон («Битлджус»). Сценаристами остались Майлз Миллар и Альфред Гоф — авторы «Тайн Смолвиля» и «Человека-паука 2» с Тоби Магуайром.

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