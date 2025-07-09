NVIDIA первой в мире достигла капитализации в $ 4 трлн

Американская гонка за искусственным интеллектом продолжается, благодаря чему сразу две корпорации постоянно растут как на дрожжах: NVIDIA – за счёт производства железа для обработки ИИ-запросов, и Microsoft – за счёт создания программного обеспечения и выделения серверных мощностей.
Сегодня капитализация NVIDIA достигла $ 4 трлн — это рекордные результаты в истории американского рынка, до которых никакая другая корпорация ещё не добиралась.
В остальном пятёрка лидеров остаётся прежней и выглядит следующим образом:
- NVIDIA — $ 4,02 трлн
- Microsoft — $ 3,7 трлн
- Apple — $ 3,1 трлн
- Amazon — $ 2,3 трлн
- Alphabet/Google — $ 2,1 трлн.
Спрос на искусственный интеллект создаётся огромным, и компании делают всё, что в их силах, чтобы реализовать как можно больше возможностей на рынке.