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Появились кадры новых эпизодов мультсериала «Киберслав»

Появились кадры новых эпизодов мультсериала «Киберслав»
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил кадры новых эпизодов мультсериала «Киберслав». Премьера следующих серий состоится до конца 2025 года. Всего в первом сезоне будет восемь эпизодов.

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

«Киберслав» рассказывает историю Киберслава, богатыря при киберкнязе и лучшем охотнике на нечисть. Но уважения он за это не получает, потому что он — полукровка и вместо руки у него страшная демонская лапа. И тем не менее только он способен раскрыть страшное преступление и выяснить, кто покусился на княжескую семью.

Первая серия вышла в онлайн-кинотеатре 31 декабря. Точную дату премьеры оставшихся эпизодов объявят позднее. Производством анимационного сериала занимается студия Evil Pirate.

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