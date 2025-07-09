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Юра Борисов сыграет в фильме Artificial про кризис в компании OpenAI

Юра Борисов сыграет в фильме Artificial про кризис в компании OpenAI
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Компания Amazon утвердила знаменитого актёра Юру Борисова («Анора») на одну из ролей в фильме Artificial («Искусственный»). Дата премьеры новой картины пока неизвестна.

Будущая лента расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году. Тогда главу организации разработчиков искусственного интеллекта OpenAI внезапно уволили, а затем также внезапно вернули обратно спустя несколько дней. Предполагается, что инициатором увольнения стал сооснователь компании Илья Суцкевер. Ранее сообщалось, что именно его и должен сыграть Юра Борисов.

Режиссёром ленты выступит Лука Гуаданьино — автор знаменитой драмы 2024 года «Претенденты». Издание The Hollywood Reporter сообщало, что главные роли могут сыграть Эндрю Гарфилд («По соображениям совести») и Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»).

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