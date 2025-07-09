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Cyberpunk 2077 бесплатно скачать на PS5: новинки PS Plus Extra в июле 2025 года

Cyberpunk 2077 и ещё девять игр добавят в каталог PS Plus
Аудио-версия:
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PlayStation объявила грядущие новинки каталогов PS Plus в июле — всего в сервис добавят 10 игр, включая Cyberpunk 2077, который в честь 15-летия сервиса доступен подписчикам PS Plus Extra прямо сейчас. Остальные игры добавят 15 июля, кроме Abiotic Factor — она появится 22 июля одновременно со своим релизом.

Новинки PS Plus Extra в июле 2025 года

  • Cyberpunk 2077 (уже доступна)
  • Abiotic Factor (22 июля)
  • Banishers: Ghosts of New Eden
  • Bluey: The Videogame
  • Planet Zoo
  • Risk of Rain 2
  • Tropico 6
  • New World: Aeternum.
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Новинки PS Plus Premium/Deluxe в июле 2025 года

  • Twisted Metal 3
  • Twisted Metal 4.
PS Plus на июль 2025 года

PS Plus на июль 2025 года

Фото: Sony

Также в честь 15-летия сервиса Sony выпустила специальный ролик.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlayStation.

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