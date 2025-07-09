Cyberpunk 2077 и ещё девять игр добавят в каталог PS Plus

PlayStation объявила грядущие новинки каталогов PS Plus в июле — всего в сервис добавят 10 игр, включая Cyberpunk 2077, который в честь 15-летия сервиса доступен подписчикам PS Plus Extra прямо сейчас. Остальные игры добавят 15 июля , кроме Abiotic Factor — она появится 22 июля одновременно со своим релизом.

Новинки PS Plus Extra в июле 2025 года

Cyberpunk 2077 (уже доступна)

Abiotic Factor (22 июля)

Banishers: Ghosts of New Eden

Bluey: The Videogame

Planet Zoo

Risk of Rain 2

Tropico 6

New World: Aeternum.

Новинки PS Plus Premium/Deluxe в июле 2025 года

Twisted Metal 3

Twisted Metal 4.

PS Plus на июль 2025 года Фото: Sony

Также в честь 15-летия сервиса Sony выпустила специальный ролик.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlayStation.