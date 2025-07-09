Cyberpunk 2077 и ещё девять игр добавят в каталог PS Plus
PlayStation объявила грядущие новинки каталогов PS Plus в июле — всего в сервис добавят 10 игр, включая Cyberpunk 2077, который в честь 15-летия сервиса доступен подписчикам PS Plus Extra прямо сейчас. Остальные игры добавят 15 июля, кроме Abiotic Factor — она появится 22 июля одновременно со своим релизом.
Новинки PS Plus Extra в июле 2025 года
- Cyberpunk 2077 (уже доступна)
- Abiotic Factor (22 июля)
- Banishers: Ghosts of New Eden
- Bluey: The Videogame
- Planet Zoo
- Risk of Rain 2
- Tropico 6
- New World: Aeternum.
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- Twisted Metal 3
- Twisted Metal 4.
PS Plus на июль 2025 года
Фото: Sony
Также в честь 15-летия сервиса Sony выпустила специальный ролик.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlayStation.
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