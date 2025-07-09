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Вышел трейлер второго сезона сериала Twisted Metal — премьера 31 июля

Вышел трейлер второго сезона сериала Twisted Metal — премьера 31 июля
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Стриминговый сервис Peacock представил трейлер второго сезона сериала Twisted Metal. Премьера продолжения шоу состоится 31 июля. Всего в сезоне будет 10 серий.

Видео доступно на YouTube-канале FilmSelect. Права на видео принадлежат Peacock.

Сюжет экранизации знаменитой серии видеоигр рассказывает о курьере по имени Джон Доу, которому нужно доставить посылку на своём автомобиле по постапокалиптическим США. Однажды ему предлагают доставить груз из очень опасного места за большую плату — в квартиру в относительно безопасном городе. В продолжении наконец покажут ту самую смертельную гонку, в честь которой назван сериал.

Первый сезон Twisted Metal вышел в июле 2023 года и был тепло принят как зрителями, так и критиками. На агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 67% рекомендаций от журналистов и 93% – от зрителей. Главные роли сыграли Энтони Маки («Капитан Америка: Новый мир»), Стефани Беатрис («Ты не ты») и Уилл Арнетт («Задержка в развитии»).

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