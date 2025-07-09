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Вышел тизер мультсериала «Короче говоря» от создателей «Коня БоДжека»

Вышел тизер мультсериала «Короче говоря» от создателей «Коня БоДжека»
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Стриминговый сервис Netflix выпустил тизер мультсериала Long Story Short («Короче говоря»). Премьера нового остросоциального шоу состоится 22 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Анимационный сериал расскажет о нескольких годах жизни неблагополучной семьи. Герои должны будут преодолеть длительные поездки и попытаться не рассориться друг с другом окончательно. Жизнь конфликтующих двух братьев и сестры будет показана в трёх временных линиях.

Создателем нового шоу выступил Рафаэль Боб-Ваксберг — автор знаменитого мультсериала «Конь БоДжек». Сколько будет эпизодов в анимационном сериале, пока неизвестно.

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