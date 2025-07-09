Ремастер Oblivion получит второй крупный патч с улучшением производительности

Студия Bethesda анонсировала выход второго большого патча для ремастера Oblivion. В версии 1.2 исправят крупные проблемы с производительностью игры.

Разработчики рассказали, что устранят падение частоты кадров в разных местах карты. Новый патч избавит игроков от ряда разных вылетов, в том числе во время автосохранений. Кроме того, в игру добавят новые настройки сложности, чтобы пользователи могли менять как наносимый, так и получаемый урон.

В игре поправят различные баги, в числе которых исчезнувшая броня и застревание NPC в воздухе. Устранят и элементы меню, которые некорректно обрезаются на экране. С игровой карты перестанут пропадать маркеры, а вода не будет исчезать после быстрого перемещения игрока.

Ранняя версия патча 1.2 стала доступна в Steam 9 июля. Опробовать её могут игроки, которые включат бета-тестирование в настройках ремастера. Дату релиза обновления объявят позднее.