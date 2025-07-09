Комедия «Ночь в музее» получит перезапуск

Студия 20th Century работает над перезапуском знаменитой франшизы «Ночь в музее». Дата премьера новой комедии неизвестна.

Подробности сюжета пока не разглашаются. Перезапуск расскажет новую историю о том же самом музее, где по ночам оживают экспонаты. Главными героями выступят другие персонажи. Отмечается, что одним из продюсеров нового фильма станет режиссёр прошлых картин серии Шон Леви («Дэдпул и Росомаха»).

Первая часть «Ночь в музее» с Беном Стиллером в главной роли вышла в 2006 году и стала успешной в прокате. Мировые сборы картины достигли свыше $ 570 млн при бюджете в $ 110 млн. У ленты вышло два продолжения в 2009 и 2014 годах.