Анонсирован кроссовер игр Rainbow Six Siege X и Borderlands — релиз 11 июля

Студия Ubisoft представила тизер кроссовера между играми Rainbow Six Siege X и Borderlands. Крупное обновление для онлайн-шутера «Осада» выйдет 11 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

В тизере культовый Псих из серии игр Borderlands роняет горящую зажигалку с выгравированной цифрой 6 — символ Rainbow Six. Ожидается появление новых оперативников и локации из знаменитой франшизы.

Новая версия Rainbow Six Siege, известная как Siege X, вышла 10 июня на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Знаменитая «Осада» стала условно-бесплатной, с улучшенной графикой и режимом «Двойной фронт» — в нём игроки возрождаются и выполняют определенные задания.