«Теория большого взрыва» получит новый сериал

HBO Max и WB Pictures официально одобрили новый сериал во вселенной «Теории большого взрыва», который посвящён Стюарту, владельцу магазина комиксов. Шоу назвали «Стюарту не удаётся понять вселенную».

Главную роль вновь исполнит Кевин Суссман, ранее сыгравший ту же роль в оригинальной «Теории большого взрыва».

Это уже третий сериал во вселенной «Теории большого взрыва»: с 2017 по 2024 год выходил «Юный Шелдон», а с 2024-го стартовал «Первый брак Джорджи и Мэнди», который осенью получит уже второй сезон. И теперь в работе ещё один. Скорее всего, его премьера состоится уже в следующем году.

Сериал рассказывает о Стюарте, который должен восстановить реальность после того, как он сломал новое устройство Шелдона и Леонарда и вызвал Мультиверсальный Армагеддон.