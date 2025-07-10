Сегодня на Wink вышла седьмая серия второго сезона сериала «Фишер». Эпизод уже доступен подписчикам сервиса. Заключительная и восьмая серия выйдет 10 июля.

В конце предыдущего эпизода Ваня Злобин извиняется перед своей девушкой и дарит ей обручальное кольцо с предложением начать отношения с нуля, а к Антону, который пытал местного авторитета, в поезд садится неизвестный.

Главные роли в «Фишере: Затмение» вновь исполняют Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов. Саши Бортич во втором сезоне проекта нет, зато появилась Ирина Старшенбаум. К ролям шоураннеров вернулись Сергей Кальварский и Наталья Капустина.