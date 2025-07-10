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Сердечно-сосудистые заболевания и алкоголизм: названа причина смерти Майкла Мэдсена

Сердечно-сосудистые заболевания и алкоголизм: названа причина смерти Майкла Мэдсена
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О смерти актёра Майкла Мэдсена сообщили в начале июля. Тогда точную причину того, почему артист ушёл из жизни, не называли.

Менеджер Мэдсена со ссылкой на заключение врача заявил, что причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания вперемешку с обильным количеством алкоголя.

Заключение врача точно: он умер от сердечной недостаточности. Сердечно-сосудистые заболевания и алкоголизм стали сопутствующими факторами.

Мэдсен снимался в кино на протяжении 40 лет. За свою карьеру он снялся более чем в 300 фильмах. Однако популярность актёру принесли роли в фильмах Квентина Тарантино, а именно «Бешеных псах» и «Убить Билла 2». Последней совместной работой Мэдсена и Тарантино стала небольшая роль в «Однажды в… Голливуде» в 2019 году, где он сыграл вымышленного персонажа шерифа Хакетта.

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