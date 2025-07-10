Криминальный сериал «Дастер» со звездой «Остаться в живых» от HBO закрыли

Создатели сериала «Дастер» заявили, что шоу закрыто после первого сезона. Никакого продолжения не будет, причём причину такого решения не озвучили.

Мы очень гордимся этим сериалом, главные роли в котором исполнили Джош Холлоуэй и Рэйчел Хилсон, и благодарим их, а также остальной актёрский состав и съёмочную группу за потрясающее сотрудничество.

Проект от HBO рассказывает историю первой чернокожей женщины-агента ФБР. Она отправляется на юг США, чтобы остановить преступную сеть. По пути нанимает водителя, у которого большой опыт в побегах с различных мест преступлений.

Главные роли в проекте исполнили Джош Холлоуэй (Сойер из «Остаться в живых») и Рэйчел Хилсон («Это мы»). Шоураннером выступил Джей Джей Абрамс, один из создателей «Остаться в живых», «Миссии: невыполнима 3» и перезапуска «Звёздных войн».