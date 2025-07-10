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Subnautica 2, сиквел известной подводной выживалки, перенесли на 2026 год

Subnautica 2, сиквел известной подводной выживалки, перенесли на 2026 год
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Разработчики подводной выживалки Subnautica 2 объявили о её переносе на 2026 год. Сначала информацией об этом поделился известный журналист Джейсон Шрайер, но потом данные подтвердила студия Unknown Worlds.

По словам авторов, после тестирования тайтла они обнаружили слабые места игры, поэтому, чтобы их исправить, было принято решение о переносе на следующий год. Студия пообещала активнее делиться подробностями о разработке Subnautica 2 в течение следующих месяцев.

Чтобы хоть как-то подбодрить фанатов, разработчики показали первый геймплейный трейлер тайтла, в котором можно увидеть изучение подводного мира

Геймплейный трейлер

Видео доступно на YouTube-канале Subnautica. Права на видео принадлежат Unknown Worlds.

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