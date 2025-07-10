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Звезда «Прошлых жизней» Грета Ли хочет дебютировать в режиссуре

Звезда «Прошлых жизней» Грета Ли хочет дебютировать в режиссуре
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По данным издания Deadline, актриса Грета Ли, известная по «Прошлым жизням», планирует снять свой первый полнометражный фильм. Им станет адаптация романа Моники Ким под названием The Eyes Are The Best Part.

Помимо того, что Ли срежиссирует картину, она же напишет к ней и сценарий. В романе Ким рассказывается о Джи Вон, чья жизнь пошла под откос. Измена отца разрушила семью, затем появляется новый белый бойфренд её матери, который хвастается своими познаниями в корейской культуре. Пока он расхаживает по их тесной квартире, пялясь на её сестру-подростка, Джи Вон начинает терять связь с реальностью.

Прокатчиком ленты в мире выступит Searchlight Pictures.

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