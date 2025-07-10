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Marvel планирует ввести Нормана Озборна в свою киновселенную — инсайдер

Marvel планирует ввести Нормана Озборна в свою киновселенную — инсайдер
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По информации известного инсайдера Даниэля Рихтмана, Marvel Studios хочет внедрить в свою киновселенную культового персонажа — Нормана Озборна, отца Гарри Озборна и Зелёного гоблина по совместительству.

Норман появлялся в первом фильме трилогии «Человек-паук» Сэма Рэйми и выступил главным врагом героя. Его сыграл Уиллем Дефо. Затем Озборн заглядывал и в «Нового Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом — там его образ воплотил Крис Купер.

Норман Озборн в исполнении Уиллема Дефо

Фото: Disney

Норман Озборн в исполнении Криса Купера

Фото: Sony Pictures

Ранее ходили слухи, что на роль Нормана в киновселенной Marvel рассматривался Мэттью Макконахи. Насколько информация была достоверная, сказать пока сложно. Если отца Гарри в киновселенной сыграет и не Макконахи, то о его появлении в целом точно можно не сомневаться. Возможно, оно случится уже в «Человеке-пауке 4» с Томом Холландом.

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