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«Поднятие уровня в одиночку» получит сериал от Netflix

«Поднятие уровня в одиночку» получит сериал от Netflix
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По вебтуну (или манхве) «Поднятие уровня в одиночку» снимут сериальную адаптацию. Её производством займётся Netflix, выйдет проект там же.

Главную роль исполнит корейский актёр Пён У-сок, известный в том числе по сериалу «Хватай Сон-джэ и беги». В центре сюжета оригинала был охотник Сон Джин-у, которого как раз сыграет Пён. Этот охотник сражается с монстрами, а в момент овладевает великой силой.

Изначально эта история была веб-романом, написанным в 2016 году, а через пару лет её выпустили в печатном виде и сделали комиксом.

Дату выхода сериала по «Поднятию уровня в одиночку» пока что не называют.

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