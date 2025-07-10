Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мир Юрского периода: Возрождение» — когда выйдет в России, премьера, дата выхода

Фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» начали показывать в России
Комментарии

Фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» с сегодняшнего дня начали показывать в кинотеатрах России. Если в каких-то городах показы ещё не стартовали, то они начнутся 12 июля.

«Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету новой картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма разворачиваются примерно через пять лет после финала «Господства».

Главные роли в ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блэйз («Манифест»). Режиссёром выступил Гарет Эдвардс («Создатель»).

Материалы по теме
Джон Сина и Идрис Эльба бьют белорусских гопников. Обзор фильма «Главы государств»
Джон Сина и Идрис Эльба бьют белорусских гопников. Обзор фильма «Главы государств»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android