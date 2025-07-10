Из Roblox удалили запрещённые материалы по требованию Роскомнадзора

Издание RT сообщило, что Роскомнадзор потребовал у владельцев платформы Roblox удалить из неё все запрещённые материалы, связанные с пропагандой нетрадиционных семейных ценностей.

По данным от ведомства, платформа выполнила предписание и действительно избавилась от запрещённого контента.

Распространение подобной информации нарушает законодательство России. Требование Роскомнадзора исполнено, указанный контент удалён с платформы «Роблокс».