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Из Roblox удалили запрещённые материалы по требованию Роскомнадзора

Из Roblox удалили запрещённые материалы по требованию Роскомнадзора
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Издание RT сообщило, что Роскомнадзор потребовал у владельцев платформы Roblox удалить из неё все запрещённые материалы, связанные с пропагандой нетрадиционных семейных ценностей.

По данным от ведомства, платформа выполнила предписание и действительно избавилась от запрещённого контента.

Распространение подобной информации нарушает законодательство России. Требование Роскомнадзора исполнено, указанный контент удалён с платформы «Роблокс».
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