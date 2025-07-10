Спин-офф «Смуты», «Земский Собор», выйдет 4 ноября

Разработчики «Смуты» объявили, что её спин-офф под названием «Земский Собор» выйдет 4 ноября. Владельцы оригинала получат спин-офф бесплатно.

Команда заявила, что, в отличие от «Смуты», новый тайтл не будет содержать RPG-элементов — в нём сделают акцент на приключении и экшене.

Скриншоты «Земского Собора»

Фото: Cyberia Nova

Фото: Cyberia Nova

Фото: Cyberia Nova

Фото: Cyberia Nova

Действие «Земского Собора» развернётся после событий «Смуты», в 1613 году. Главным героем выступит казак по имени Кирша, который окажется в центре политических интриг. Игроки увидят, что происходило во время Земского собора, когда представители различных сословий Русского царства собрались вместе, чтобы выбрать нового царя.