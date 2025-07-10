В России стартовали продажи планшета Redmi Pad 2 — цены от 16 тыс. рублей

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, объявила, что в России запустились продажи планшета серии Redmi Pad 2 и его версии с поддержкой 4G.
Устройство продают в графитовом сером, ментоловом зелёном и лавандовом фиолетовом цветах.
Фото планшета
Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi
Варианты памяти и цены Redmi Pad 2
- 4ГБ + 128 ГБ — от 16 тыс. рублей;
- 6 ГБ + 128 ГБ — от 18 тыс. рублей;
- 8 ГБ + 256 ГБ — от 20 тыс. рублей.
Варианты памяти и цены Redmi Pad 4 с 4G
- 4ГБ + 128 ГБ — от 18 тыс. рублей;
- 6 ГБ + 128 ГБ — от 20 тыс. рублей;
- 8 ГБ + 256 ГБ — от 22 тыс. рублей.
Redmi Pad 2 обладает дисплеем с высокой чёткостью изображения, длительным временем автономной работы, высокой производительностью и операционной системой Xiaomi HyperOS2. У гаджета 11-дюймовый 2.5K-дисплей с частотой 90 Гц, четыре динамика с Dolby Atmos и аккумулятор ёмкостью 9000 мАч.