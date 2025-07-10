Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 3. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России стартовали продажи планшета Redmi Pad 2 — цены от 16 тыс. рублей

В России стартовали продажи планшета Redmi Pad 2 — цены от 16 тыс. рублей
Аудио-версия:
Комментарии

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, объявила, что в России запустились продажи планшета серии Redmi Pad 2 и его версии с поддержкой 4G.

Устройство продают в графитовом сером, ментоловом зелёном и лавандовом фиолетовом цветах.

Фото планшета

Фото: Xiaomi

Фото: Xiaomi

Фото: Xiaomi

Варианты памяти и цены Redmi Pad 2

  • 4ГБ + 128 ГБ — от 16 тыс. рублей;
  • 6 ГБ + 128 ГБ — от 18 тыс. рублей;
  • 8 ГБ + 256 ГБ — от 20 тыс. рублей.

Варианты памяти и цены Redmi Pad 4 с 4G

  • 4ГБ + 128 ГБ — от 18 тыс. рублей;
  • 6 ГБ + 128 ГБ — от 20 тыс. рублей;
  • 8 ГБ + 256 ГБ — от 22 тыс. рублей.

Redmi Pad 2 обладает дисплеем с высокой чёткостью изображения, длительным временем автономной работы, высокой производительностью и операционной системой Xiaomi HyperOS2. У гаджета 11-дюймовый 2.5K-дисплей с частотой 90 Гц, четыре динамика с Dolby Atmos и аккумулятор ёмкостью 9000 мАч.

Материалы по теме
Музыка, которая изменила видеоигры
Музыка, которая изменила видеоигры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android