Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер новой экранизации «Рыжей Сони» — премьера 31 июля в России

Вышел трейлер новой экранизации «Рыжей Сони» — премьера 31 июля в России
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Millennium Films выпустила трейлер фильма «Рыжая Соня». Премьера фэнтезийного боевика состоится в России 31 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Samuel Goldwyn Films. Права на видео принадлежат Millennium Films.

Фильм расскажет о воительнице Соне, которая сражается в гладиаторских поединках на арене. Она должна победить всех врагов, чтобы выбраться из плена кровожадного тирана Драгана.

Главные роли сыграли Матильда Лутс («Тайна в её глазах»), Рона Митра («Роковое число 23») и Роберт Шиэн («Отбросы»). Режиссёром ленты выступила М. Дж. Бассетт — постановщик некоторых эпизодов сериалов «Эш против Зловещих мертвецов» и «Железный кулак».

Новая «Рыжая Соня» представляет собой экранизацию комиксов Marvel. Персонаж впервые появился в 1973 году на страницах комиксов про знаменитого Конана-варвара. В 1985 году вышел первый фильм о похождениях воительницы, который холодно был оценён зрителями: на агрегаторе IMDB лента имеет оценку 5.1/10. Картина запомнилась небольшим камео Арнольда Шварценеггера в роли Конана.

Материалы по теме
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android