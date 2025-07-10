Team Spirit вышла в плей-офф Esports World Cup 2025 по Dota 2

Российская Team Spirit заняла первое место в группе на турнире по Dota 2 на Кубке мира по киберспорту и сыграет в стадии плей-офф.

Команда Айрата Silent Газиева уверенно победила Natus Vincere и получила прямую путёвку в четвертьфинал.

«Рождённые побеждать» сыграют во втором раунде дополнительного этапа на выбывание, а Talon и Xtreme Gaming — в первом раунде.

Esports World Cup по Dota 2 проходит с 8 по 19 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Общий призовой фонд турнира по «Доте» составляет $ 3 млн, а всего в рамках всех соревнований Кубка мира будет разыграно более $ 70 млн — фестиваль будет проходить до конца августа.