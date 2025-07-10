Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки комедийного сериала «Трёшка»

Стартовали съёмки комедийного сериала «Трёшка»
Комментарии

Компания Russian Code сообщила о начале съёмок сериала «Трёшка». Дата выхода комедийного шоу пока неизвестна.

Фото: Russian Code

Фото: Russian Code

Фото: Russian Code

Фото: Russian Code

Фото: Russian Code

Фото: Russian Code

Сюжет сериала повествует о 35-летней Даше, которая живёт в трёхкомнатной квартире в Воронеже и работает на химзаводе. Когда у неё начинают складываться отношения с начальником предприятия Романом, в её жизнь врывается бывший муж Дима. Он говорит, что исправился и хочет вернуть себе героиню вместе с их дочерью Таней.

Главные роли в сериале сыграли Юлия Александрова («Мой дикий друг»), Дмитрий Лысенков («Мастер и Маргарита») и Николай Наумов («Реальные пацаны»). Режиссёром шоу выступил Николай Бурлак — один из авторов сериалов «Патриот» и «Улица».

Материалы по теме
В шестой серии «Фишер: Затмение» с убийцей стало почти всё понятно
В шестой серии «Фишер: Затмение» с убийцей стало почти всё понятно
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android