Начались продажи бюджетной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5050 — цена 28 тыс. рублей

Стартовали продажи бюджетной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5050. Стоимость в российских магазинах составляет около 28 тыс. рублей.

Графический ускоритель новой видеокарты работает на процессоре GB207, содержит 2560 CUDA-ядер и 8 ГБ видеопамяти;

Тактовая частота карты составляет 2,31 ГГц (до 2,57 ГГц в режиме Boost);

Уровень энергопотребления видеокарты составляет 130 Вт, а для работы необходим блок питания от 550 Вт;

Карта поддерживает DLSS 4.

В сравнении с другими популярными видеокартами, 4060, 5060 и 5060Ti, новая GeForce RTX 5050 уступает им в эффективности. При этом по соотношению цены и качества она стала одним из лучших бюджетных решений. Кроме того, по производительности видеокарта примерно на 15% быстрее RTX 3060.