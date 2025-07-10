Расписание выхода второго сезона «Открытого брака» с Павлом Деревянко
10 июля стартовал второй сезон сериала «Открытый брак» с Павлом Деревянко. Шоу повествует о том, как Агния и Саша после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга. Но, в отличие от героев первого сезона, они не готовы экспериментировать и уж тем более — идти на примирение. Ситуацию сильно осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с её лучшей подругой Василисой, которая к тому же оказывается в положении.
Во второй сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера финального эпизода состоится 28 августа.
Расписание выхода второго сезона «Открытого брака»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|10 июля
|2-я серия
|17 июля
|3-я серия
|24 июля
|4-я серия
|31 июля
|5-я серия
|7 августа
|6-я серия
|14 августа
|7-я серия
|21 августа
|8-я серия
|28 августа
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