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Сериал Открытый брак, 2-й сезон (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона «Открытого брака» с Павлом Деревянко
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10 июля стартовал второй сезон сериала «Открытый брак» с Павлом Деревянко. Шоу повествует о том, как Агния и Саша после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга. Но, в отличие от героев первого сезона, они не готовы экспериментировать и уж тем более — идти на примирение. Ситуацию сильно осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с её лучшей подругой Василисой, которая к тому же оказывается в положении.

Во второй сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера финального эпизода состоится 28 августа.

Расписание выхода второго сезона «Открытого брака»

ЭпизодДата выхода
1-я серия10 июля
2-я серия17 июля
3-я серия24 июля
4-я серия31 июля
5-я серия7 августа
6-я серия14 августа
7-я серия21 августа
8-я серия28 августа
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