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Вышли постеры с героями фильма «Долгая прогулка» по Стивену Кингу

Вышли постеры с героями фильма «Долгая прогулка» по Стивену Кингу
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Студия Lionsgate выпустила новые постеры с героями фильма «Долгая прогулка». Экранизация романа Стивена Кинга выйдет в кино 12 сентября, в том числе и в РФ.

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

По сюжету оригинального произведения 1979 года, местом действия стала Америка недалёкого будущего. Каждый год людям приходится участвовать в так называемой «Долгой прогулке» — игре на выживание. Сотня молодых людей должны идти, не сбавляя шаг, и сражаться за свою жизнь. Победитель получает огромную сумму, а проигравшие — смерть.

Постановщиком фильма стал Фрэнсис Лоуренс, известный по «Константину» и «Голодным играм». В главных ролях сыграли Марк Хэмилл («Звёздные войны: Новая надежда»), Гарретт Вэрэйнг («Манифест») и Джуди Грир («Чего хотят женщины»).

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