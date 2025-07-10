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Церемония открытия Esports World Cup 2025 — когда и где смотреть, ссылка на трансляцию, дата и время

Церемонию открытия Кубка мира по киберспорту на русском покажет студия FISSURE
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Церемония открытия Кубка мира по киберспорту — 2025 пройдёт сегодня вечером в Эр-Рияде. На русском языке прямую трансляцию из столицы Саудовской Аравии проведёт студия FISSURE.

Эфир начнётся 8 июля в 21:00 мск, а сама церемония — на час позже, в 22:00. Трансляцию можно будет посмотреть на Twitch, YouTube и во «Вконтакте».

В студии FISSURE будут работать Василиса Vasilisa Чернова, Дмитрий Inmate Филинов, Арсений ArsZeeqq Усов и Михаил Kyzko Галкин.

В рамках церемонии открытия Esports World Cup 2025 запланированы опен-концерт, шоу-программа и красная ковровая дорожка с приглашёнными гостями со всего мира. Сами соревнования уже стартовали и пройдут до 24 августа — общий призовой фонд превысит $ 70 млн.

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