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Electronic Arts отключит сервера Need for Speed Rivals и FIFA 23

Electronic Arts отключит сервера Need for Speed Rivals и FIFA 23
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Компания Electronic Arts сообщила, что отключит сервера игры Need for Speed Rivals. Онлайн перестанет работать на всех платформах, включая Steam, EA App, Xbox и PlayStation.

Онлайн-поддержка Need for Speed Rivals, вышедшей в 2013 году, прекратится 7 октября 2025 года: перестанет функционировать многопользовательский режим, но одиночная игра останется в доступе. В октябре также отключат сервера спортивных тайтлов FIFA 23, NHL 21 и Madden 22.

Electronic Arts регулярно прекращает поддержку многопользовательского режима в старых играх популярных серий. Так, сервера отключали в таких проектах, как EA SPORTS UFC, Dead Space и Medal of Honor.

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