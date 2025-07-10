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Вышел трейлер сериала «Вождь войны» с Джейсоном Момоа — премьера 1 августа

Вышел трейлер сериала «Вождь войны» с Джейсоном Момоа — премьера 1 августа
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Компания Apple представила полноценный трейлер сериала «Вождь войны». Премьера шоу состоится на стриминговом сервисе 1 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.

Сюжет сериала повествует о военачальнике гавайских племён, которого играет Джейсон Момоа («Аквамен»). Он объединил народы своих островов, чтобы победить колонизаторов.

В шоу также снялись Люсиан Бьюкенен («Ночной объект»), Клифф Кёртис («Пекло») и Темуэра Моррисон («Мандалорец»). Шоураннерами «Вождя войны» стали сам Джейсон Момоа и Томас Па’а Сиббетт — сценарист фильма «Аквамен и потерянное царство».

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