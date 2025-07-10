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Игра в кальмара вызов: 3 сезон дата выхода

Реалити-шоу по «Игре в кальмара» получит третий сезон — премьера 4 ноября
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Стриминговый сервис Netflix сообщил о продлении реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов». Третий сезон выйдет 4 ноября. Сколько будет серий в продолжении, пока неизвестно.

Участие в реалити-шоу принимает 456 человек. Все они соревнуются в испытаниях из знаменитого сериала «Игра в кальмара», чтобы выиграть приз в размере $ 4,56 млн.

Первый сезон «Вызова» вышел в 2023 году и на фоне успеха оригинального сериала стал популярным на сервисе Netflix. При этом, зрители неоднозначно оценили шоу: на агрегаторе IMDB оно получило оценку 5.8/10. Второй сезон вышел в декабре 2024 года и точно также был воспринят аудиторией.

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