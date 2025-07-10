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Ольга Куриленко рассказала, как узнала о судьбе своего героя в «Громовержцах»

Ольга Куриленко рассказала, как узнала о судьбе своего героя в «Громовержцах»
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Ольга Куриленко в интервью в честь премьеры своего нового фильма «Другой» рассказала о том, что произошло во время съёмок «Громовержцев». Если вы не смотрели фильм, то лучше не читать дальше, поскольку будут спойлеры.

Постер «Громовержцев» с Таскмастером

Постер «Громовержцев» с Таскмастером

Фото: Marvel

В начале «Громовержцев» героиню Ольги Куриленко убивают, что удивило многих зрителей, учитывая активную рекламную кампанию, в которой принимала участие сама Таскмастер — она была на всех постерах. Поклонники были уверены, что здесь что-то не так.

В общем-то, так и оказалось. Куриленко подтвердила, что в изначальной версии сценария её героиня доживала до самого конца «Громовержцев».

На самом деле, нам немного не повезло. Мы начинали снимать фильм, когда случилась забастовка, так что спустя две недели пришлось возвращаться по домам, хотя до этого я забрала сына из школы, мы сняли дом в Атланте и планировали прожить там пять месяцев.

Как подтвердила Куриленко, после забастовки сценарий оказался уже совсем другим и ей жалко, что Таскмастера убили так рано.

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