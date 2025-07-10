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Вышел трейлер 14-го сезона культового мультсериала «Царь горы» — премьера 4 августа

Вышел трейлер 14-го сезона культового мультсериала «Царь горы» — премьера 4 августа
Аудио-версия:
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Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер 14-го сезона мультсериала «Царь горы». Премьера продолжения культового шоу состоится 4 августа. Всего в сезоне будет 10 серий.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

Сюжет знаменитого мультсериала повествует о Хэнке Хилле — простом жителе Техаса. Он сталкивается с семейными проблемами, связанными с его женой Пегги, сыном Бобби и племянницей Луанной. Мечтая о спокойной жизни, он старается как можно быстрее решить все конфликтные ситуации.

В новом сезоне Хэнк и Пегги вернутся в свой дом в Техасе. Их сын Бобби уже вырос и стал шеф-поваром. Он также начал встречаться с девушкой-веганом, что очень удивило главных героев.

Мультсериал «Царь горы» транслировался на канале Fox Network с 1997 по 2010 год. За это время шоу обрело преданную базу поклонников и стало популярно по всему миру. Новый сезон выходит спустя 15 лет после завершения оригинального сериала.

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