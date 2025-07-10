Режиссёр Джеймс Ганн назвал сериал «Миротворец» лучшей своей работой

Издание GQ взяло интервью у режиссёра нового фильма «Супермен» Джеймса Ганна. Он рассказал о своей любимой работе в качестве постановщика.

По словам Ганна, сериал «Миротворец» — лучшее произведение из всех, что он делал. Он отметил, что проект был рискованным для него из-за безумного сюжета. Однако на съёмках он получал искреннее удовольствие от работы с актёрами и эмоционального сюжета.

Люди спрашивают меня, какой фильм или сериал мне нравится больше всего? Я действительно думаю, что «Миротворец» — моя лучшая работа. За восемь серий сезона мы всё глубже узнаём главных героев. Актёрский состав также лучший из тех, с кем мне приходилось работать. Я люблю работать с Джоном Синой, со своей женой — на площадке нет никаких запретов. «Миротворец» был невероятно рискованным проектом из-за своего безумного сюжета — но это было настолько безумно и жестоко, насколько и искренне.

Ганн также рассказал, что во втором сезоне главный герой сильно изменится. По словам режиссёра, Миротворец стал развиваться ещё в первом сезоне, но в продолжении станет совершенно другим человеком.

Первый сезон «Миротворца» с Джоном Синой в главной роли вышел в 2022 году и был высоко оценён зрителями. На агрегаторе IMDB рейтинг сериала составил 8.3/10. Съёмки второго сезона завершились в ноябре 2024 года. Премьера продолжения состоится 21 августа на стриминговом сервисе HBO Max.