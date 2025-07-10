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Газета, спин-офф Офиса, дата выхода, когда начнёт выходить сериал

Появился первый постер сериала «Газета» — продолжение культового «Офиса»
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Стриминговый сервис Peacock представил первый постер сериала «Газета» — спин-оффа культового «Офиса». Первая серия нового шоу выйдет 4 сентября.

Фото: Peacock

Сюжет повествует о издателе и редакции печатного СМИ, которое вскоре должно перестать существовать. Шоу разворачивается в той же вселенной, что и «Офис».

Главные роли исполнили Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»). Авторами шоу выступили Грег Дэниелс и Майкл Корман — создатели оригинального сериала. Ранее стало известно, что в «Газете» могут появится персонажи из «Офиса». При этом актёр Стив Карелл, исполнивший роль знаменитого Майкла Скотта, отказался от возвращения.

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