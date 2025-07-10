Сериал «Киллербот» с Александром Скарсгардом получит второй сезон

Компания Apple анонсировала второй сезон сериала «Киллербот». Дата выхода продолжения научно-фантастического шоу пока неизвестна.

Фото: Apple

Сериал основан на серии книг «Дневники Киллербота» писательницы Марты Уэллс. Сюжет повествует об андроиде, который взломал свою программу и теперь просто хочет смотреть кино, однако постоянно попадает в неприятности.

Главную роль в «Киллерботе» сыграл Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»). В сериале также снялись Давид Дастмалчян («Оппенгеймер»), Сабрина У («Начальная школа «Эбботт»») и Таттиона Джонс («Ледяные замки»). Шоураннерами выступили Пол и Крис Вайц («Американский пирог»).

Первый сезон начал выходить в онлайн-кинотеатре Apple TV+ 16 мая, а премьера финальной девятой серии состоится 11 июля. Шоу тепло приняли как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes сериал рекомендуют к просмотру 96% журналистов и 80% зрителей.