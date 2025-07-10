«Если буду слабым, точно кикнут»: капитан Team Spirit по CS 2 Chopper — о роли в команде

Игрок Team Spirit по Counter-Strike 2 Леонид chopper Вишняков прокомментировал своё будущее в команде и допустил возможность ухода, если его уровень игры окажется недостаточным.

Повезло, видимо. Отскочил в этот раз. Через полгода, возможно, кикнут уже. Это и шутка, и не шутка. Если раскинуть мозгами, то мне кажется, что пока нет замены. Даже если брать на перспективу. Я ещё могу что-то. Если результаты будут такими же, если я буду слабым, то, думаю, точно кикнут.

Недавно состав Team Spirit претерпел изменения: организацию покинул Борис magixx Воробьёв, а его место занял Иван zweih Гогин, ранее выступавший за Nemiga Gaming.