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Продолжение сериала «Клиника» официально в работе: первые детали

Продолжение сериала «Клиника» официально в работе: первые детали
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Телеканал AMC запустил в работу продолжение-перезапуск культовой «Клиники». В новое шоу вернутся ключевые герои оригинала, включая Джея Ди (Зак Брафф), Тёрка (Дональд Фэйсон) и Эллиот (Сара Чок). По данным СМИ, к своим ролям вернутся и другие актёры.

По сюжету, Джей Ди и Тёрк вернутся к совместной работе впервые за долгое время в легендарную клинику Sacred Heart. Шоу посвящено изменениям в медицине и интернам, но в сердце и дальше будет биться «броманс» главных героев.

Создатель оригинальной «Клиники» Билл Лоуренс одобрил идею продолжения и выступит в роли исполнительного продюсера вместе с другими звёздами оригинала, тогда как шоураннерами нового сериала станут Тим Хоберт и Асим Батра, которые до этого писали сценарий оригинального шоу.

Выход новой «Клиники» состоится в грядущем сезоне, который продлится с 1 сентября 2025-го по 31 мая 2026-го.

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