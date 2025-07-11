Создатели «Призрака Ётэй» показали 20 минут игры и раскрыли подробности геймплея

Разработчики Ghost of Yotei — духовного наследника «Призрака Цусимы» — раскрыли свежие подробности о продолжения на тематическом шоу State of Play, где также показали около 20 минут игрового процесса.

К примеру, главная героиня полностью противоположна Дзину из Ghost of Tsushima: она не руководствуется честью и готова побеждать любой ценой. В бою доступны «грязные» приёмы — выбивание оружия, использование предметов окружения, нестандартные тактики. При этом враги тоже могут воспользоваться этими методами.

Также появится система лагерей , где игрок сможет призывать союзников из «Волчьей стаи» для прокачки навыков, покупки снаряжения и общения. Всё это — через специальное меню, без лишней беготни по карте.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlayStation.

Разработчики в целом делают акцент на естественном исследовании мира . В Ghost of Yotei минимизировали раздражающие элементы открытого мира и упростили навигацию. Игроков поощряют просто идти туда, куда хочется, а не зачищать локации по чек-листу.

Также в сиквеле сохранятся классические режимы из оригинала, включая чёрно-белый «режим Куросавы», но ещё добавлены два уникальных стиля:

Miike Mode, вдохновлённый творчеством Такаси Миикэ («13 убийц») — с приближённой камерой, изобилием крови и грязи ;

; Watanabe Mode, навеянный эстетикой Синъитиро Ватанабэ — с lo-fi-саундтреком , сопровождающим исследования и сражения.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября только на PS5. К релизу игры Sony подготовила несколько аксессуаров: две лимитированные версии PS5 в дизайне игры и парочку DualSense. Текущие владельцы PS5 Slim и PS5 Pro при желании смогут приобрести сменные панели в дизайне экшена.