Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Esports World Cup 2025. Групповой этап. День 4. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Гай Ричи не будет снимать вторую часть ремейка «Дома у дороги»

Гай Ричи не будет снимать вторую часть ремейка «Дома у дороги»
Аудио-версия:
Комментарии

По данным Variety, режиссёром второй части боевика «Дом у дороги» выступит не Гай Ричи. Сообщается, что постановщик покинул свой пост. С чем это связано, не уточняется.

К главной роли вернётся Джейк Джилленхол, а кто снимет ленту вместо Ричи, не разглашается. Съёмки картины начнутся в сентябре.

«Дом у дороги» вышел в марте 2024 года и стал одним из самых успешных проектов в истории Amazon. Лента столкнулась с большим скандалом во время постпроизводства: изначально она должна была выйти в большом прокате, однако в последний момент Amazon решила выпустить фильм в онлайн-кинотеатре Prime Video. В результате боевик стал большим успехом, но режиссёр картины Даг Лайман и Джейк Джилленхол не получили с этого ни цента.

Материалы по теме
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android