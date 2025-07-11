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Дэвид Коренсвет хотел бы сыграть рыцаря-джедая в «Звёздных войнах»

Дэвид Коренсвет хотел бы сыграть рыцаря-джедая в «Звёздных войнах»
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Актёр Дэвид Коренсвет, сыгравший Супермена в одноимённом фильме Джеймса Ганна, отвечал на вопросы журналистов. Один из них звучал о том, чего бы он хотел больше — снова сыграть Кларка Кента или стать частью «Звёздных войн».

Коренсвет выбрал второе и отметил, что был бы счастлив сыграть какого-нибудь рыцаря-джедая, то есть хорошо обученного и дисциплинированного падавана, умеющего орудовать световым мечом.

Да, хотел бы стать рыцарем-джедаем.

Посмотреть «Супермена» с Коренсветом можно в кинотеатрах всего мира с сегодняшнего дня, а до России лента про Человека из стали и его приключения доберётся ближе к концу месяца.

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