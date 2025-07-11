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Фильм «Супермен» Джеймса Ганна вышел в мировой прокат

Фильм «Супермен» Джеймса Ганна вышел в мировой прокат
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С сегодняшнего дня фильм Джеймса Ганна «Супермен» начали показывать во всём мире. Показы уже стартовали, но не в России, поскольку до страны лента доберётся через неделю или чуть больше.

Новый «Супермен» стал первым фильмом обновлённой киновселенной DC, которую запустил Ганн. Лента рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Персонажу придётся совмещать две свои личности: могучего героя и обычного человека. Герою в том числе предстоит столкнуться со своими злейшим врагом Лексом Лютором.

Главную роль исполнил Дэвид Коренсвет, с ним сыграли Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Изабелла Мерсед и другие.

Трейлер «Супермена»

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros.

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