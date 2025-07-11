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Актриса Хейли Стайнфелд сыграет с Майлзом Теллером в драме об Олимпийских играх

Актриса Хейли Стайнфелд сыграет с Майлзом Теллером в драме об Олимпийских играх
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Актриса Хейли Стайнфелд, известная по «Соколиному глазу» и «Грешникам», получила одну из ведущих ролей в фильме Winter Games, посвящённом зимним Олимпийским играм. Хейли присоединилась к Майлзу Теллеру, который сыграет в картине главную роль.

Действие фильма разворачивается на фоне напряжённой борьбы на зимних Олимпийских играх. В центре сюжета — лыжница, на которую никто не обращает внимания, и известный хоккеист. Их неожиданная романтическая связь ставит под угрозу её шансы на медаль и его шансы на возвращение в спорт.

Режиссёром выступит Пол Даунс Колайццо. Он же написал сценарий вместе с Пэтом Каннэйном.

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