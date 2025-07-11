«Закончили вовремя»: Эдуард Радзюкевич — о популярном скетч-шоу «6 кадров»

Актёр и режиссёр Эдуард Радзюкевич в интервью «Газете.Ru» рассказал о своей карьере, режиссёрских работах и затронул множество других тем. Одна из них — популярное комедийное скетч-шоу «6 кадров».

По словам Эдуарда, проект вовремя закрыли, поскольку был риск, что дальше было бы только хуже.

На мой взгляд, «6 кадров» мы закончили вовремя — отснялись и на верхушке популярности ушли. Судьба тогда так распорядилась, что у нас не получилось продолжения. Но, как говорится, что ни делается… Потому что, думаю, дальше было бы хуже. Мы же не молодеем, всё в нас меняется: и внешность, и фигура, и походка. И глаз меняется.

Проект стартовал в 2006 году, а в 2014 году закончились съёмки 8-го сезона, который стал заключительным.