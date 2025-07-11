Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Esports World Cup 2025. Групповой этап. День 4. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Закончили вовремя»: Эдуард Радзюкевич — о популярном скетч-шоу «6 кадров»

«Закончили вовремя»: Эдуард Радзюкевич — о популярном скетч-шоу «6 кадров»
Комментарии

Актёр и режиссёр Эдуард Радзюкевич в интервью «Газете.Ru» рассказал о своей карьере, режиссёрских работах и затронул множество других тем. Одна из них — популярное комедийное скетч-шоу «6 кадров».

По словам Эдуарда, проект вовремя закрыли, поскольку был риск, что дальше было бы только хуже.

На мой взгляд, «6 кадров» мы закончили вовремя — отснялись и на верхушке популярности ушли. Судьба тогда так распорядилась, что у нас не получилось продолжения. Но, как говорится, что ни делается… Потому что, думаю, дальше было бы хуже. Мы же не молодеем, всё в нас меняется: и внешность, и фигура, и походка. И глаз меняется.

Проект стартовал в 2006 году, а в 2014 году закончились съёмки 8-го сезона, который стал заключительным.

Материалы по теме
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android