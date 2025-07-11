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Стартовал третий сезон сериала «Основание»

Стартовал третий сезон сериала «Основание»
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Сегодня на Apple TV+ стартовал третий сезон сериала «Основание». Для просмотра пока доступен первый эпизод. Второй выйдет 18 июля, а третий — 25-го числа.

«Основание» — экранизация оригинальной серии книг Айзека Азимова. Сюжет повествует о далёком будущем, когда люди расселились за пределами Земли и основали Галактическую империю. Учёный Гэри Селдон предсказал, что грядут страшные события для всего уклада человечества. Он создаёт организацию «Основание», которая должна восстановить расу людей после конца света.

Главные роли в шоу исполняют Джаред Харрис («Чернобыль»), Ли Пейс («Хоббит: Пустошь Смауга») и Лаура Бирн («Сердце льва»).

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