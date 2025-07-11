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Съёмки второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» завершены

Съёмки второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» завершены
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Marvel Studios завершила съёмки второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Производство нового сезона полностью завершено.

«Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение высокооценённого сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Обычно паузы между сезонами подобных шоу больше, однако авторы «Сорвиголовы» хотят выпускать новые сезоны ежегодно — конечно же, по возможности. Поэтому «Рождённый заново» стартует в 2026 году. Точной даты пока нет, но её объявят позже.

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