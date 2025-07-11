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В iOS 26 будут напоминать о необходимости заряжать наушники AirPods

В iOS 26 будут напоминать о необходимости заряжать наушники AirPods
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Издание 9to5Mac со ссылкой на инсайдеров рассказало, что с выходом iOS 26 владельцы iPhone получат новую функцию, которая будет напоминать о необходимости зарядить наушники AirPods.

Благодаря новому обновлению iPhone сможет автоматически напоминать о том, что заряд AirPods на исходе. Эти уведомления могут появляться даже в том случае, если AirPods не находятся в ваших ушах, а лежат в футляре с низким уровнем заряда батареи.

Фото: 9to5Mac

Раньше iPhone показывал уведомления о состоянии батареи, когда вы впервые вставляли AirPods в уши или когда батарея наушников разряжалась во время активного использования, но в iOS 26 появилось важное улучшение: вы также будете получать уведомления о необходимости зарядить футляр, даже если вы давно не пользовались AirPods.

Такие уведомления можно и отключить: нужно перейти в «Настройки» -> AirPods -> «Аккумулятор», а затем выбрать пункт «Уведомления о зарядке».

Полноценный релиз iOS 26 состоится осенью.

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